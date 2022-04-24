СМИ: Бердымухамедов потребовал справедливого доступа к воде

24 апр. 11:13

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов высказался за безусловное соблюдение принципа равного и справедливого доступа к водным ресурсам, - пишет русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из мощнейших полюсов глобального развития и соответственно, на этот регион ложится большая ответственность за сохранение и использование водных ресурсов планеты, как неотъемлемого элемента обеспечения общей международной стабильности и безопасности, - заявил глава государства, выступая онлайн на четвертом Азиатско-Тихоокеанском водном саммите, в работе которого он принял участие по приглашению премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

"Убеждены, что главным условием совместной деятельности в данном направлении должна оставаться безусловная приверженность принципу равного и справедливого доступа к водным ресурсам, признанию его в качестве фундаментального права человека", - подчеркнул туркменский лидер, передает РИА Новости.

Он отметил, что "особенно важно в нынешних условиях, когда пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб мировой экономике, глобальной продовольственной безопасности, негативно отразилась на выполнении целей устойчивого развития".

Позиция Ашхабада по водно-энергетическим проблемам принципиальна и последовательна: эти вопросы должны решаться: во-первых, на основе общепризнанных норм международного права, во-вторых, с учетом интересов каждой страны и, в-третьих, при активном участии международных организаций, в первую очередь, ООН, и инициативы Туркменистана в решении водных проблем имеют предельно конкретный характер и "привязаны" к реальным потребностям людей и целям регионального развития, - добавил Бердымухамедов.