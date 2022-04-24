Жителей столичного региона ждет пасмурная погода и небольшие дожди

24 апр. 10:54

Сегодня жителей столичного региона ждет облачная погода, а временами - дождь, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода сегодня в Москве обусловится влиянием наступающего с запада северо-атлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта: погода берет курс на ухудшение, будет облачно, временами дождь, преимущественно это вторая половина дня и особенно вечером, там будут существенные осадки. Температура в столице плюс 12-14 градусов, в Подмосковье плюс 10-15, это точь-в-точь соответствует климатической норме последней декаде апреля", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 4-9 м/с, а атмосферное давление будет слабо падать и составит 744 мм рт ст, - добавил синоптик.