СМИ: американцы возмутились поставками оружия на Украину

24 апр. 10:36

Американский телеканал Fox News опубликовал интервью с журналистом Гленном Гринвальдом об украинском кризисе и поддержке Киева со стороны США.

Вашингтон намеренно стремится затянуть конфликт на Украине. "Они делают все, чтобы конфликт продолжался вечно", - заявил Гринвальд, задавшись вопросом, в чем заключается интерес к этому кризису со стороны американских граждан, передает РИА Новости.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Они не хотят, чтобы это заканчивалось. Несложно в этом разобраться", - написал пользователь Frank Martin.

"Подбрасывание дров в огонь не потушит его", - заметил Teddy Lee.

"Зачем нам посылать деньги на конфликт, в котором мы не участвуем?" – задался вопросом Paul Zaky.

"Реальный вопрос о трех миллиардах военной помощи Киеву. сколько с этого Джо снимет сливок?" – сыронизировал David Hold.

"Американцы в нужде, а более $3 млрд отправляются на Украину. Почему, например, нельзя было дать такие деньги в качестве помощи нуждающимся американцам?" – спросил bible dynasty.

"Отправьте Байдена на Украину, пожалуйста", - добавил club4ghz.

Напомним, в четверг президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $800 млн.