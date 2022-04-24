Во Франции стартовал второй тур президентских выборов

24 апр. 10:19

Избирательные участки открылись в 9:00 мск в воскресенье во Франции, где проходит второй и решающий тур президентских выборов.

За право возглавить государство следующие пять лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, которые второй раз подряд сталкиваются во втором туре. Пятью годами ранее, в 2017 году, Ле Пен уступила Макрону, - передает РИА Новости.

Избирательные участки в большинстве французских коммун будут открыты до 20:00 мск, а в больших городах - в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других - они будут работать до 21:00 мск.

Напомним, президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могут принять участие около 49 млн избирателей. Голосование проходят в два тура, первый прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов.

Конституционный совет Франции объявит официальные результаты президентских выборов 27 или 28 апреля.