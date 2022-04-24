Православные христиане празднуют Воскресение Христово

24 апр. 10:00

Все православные россияне сегодня отмечают Пасху, или Воскресение Христово - главный христианский праздник.

Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне праздника в храмах вспоминали сошествие Христа в ад.

Во всех российских храмах прошло пасхальное богослужение – оно началось за 30-45 минут до полуночи, а в полночь начался крестный ход. После этого прошла пасхальная заутреня, которая завершилась чтением огласительного слова Иоанна Златоуста о воскресении Христовом, где говорится о том, что значит этот праздник для верующих. По окончании заутрени прошла божественная литургия, особенностью которой стало то, что Евангелие читали на разных языках, отсылая к пророчеству Иисуса Христа о том, что Евангелие будет проповедано во всех народах.

Дальше во всех церквях будет совершаться та же самая пасхальная служба, которая была ночью - с крестным ходом и пением "Христос воскрес".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Воскресения Христова, пожелав им душевных сил, здоровья, мира и "неиссякаемой духовной радости" о воскресшем Христе.

"Я хотел бы всем вам, мои дорогие, пожелать сил душевных, телесных, способности преодолевать трудности в том числе с упованием на волю Божию. Я хотел бы всем пожелать любви, мира, благополучия в семьях, трудовых коллективах, вообще любых общественных объединениях, чтобы люди, общаясь друг с другом, обогащали друг друга, радовались друг другу, и по мере возможностей исключали из общения то, что может ранить друг друга", – сказал патриарх в прямом эфире перед пасхальным богослужением. Любовь должна сопровождаться ответственностью по отношению к любимым, а Христос заповедал людям простые слова: "любите друг друга", - напомнил верующим патриарх Кирилл.

"Если бы этот закон все исполняли, то трудно даже представить, какой была бы жизнь,... замечательным образом изменились бы наши отношения в семьях, в трудовых коллективах, в обществе и государстве, потому что закон любви есть Богом установленная основа человеческих отношений", – сказал предстоятель Русской православной церкви.

Также Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих принять посильное участие в помощи пострадавшим от боевых действий и поблагодарил всех, кто "несет это важное служение".

Он отметил, что Пасха – самый радостный и главный праздник для всех христиан, в этот день люди славят Спасителя, который, "пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом".

Президент России Владимир Путин в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с праздником Пасхи отметил, что Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, заботится об укреплении согласия между людьми, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В дни пасхальных торжеств сердца верующих наполнены особой радостью, искренней любовью к ближним, стремлением совершать добрые дела, помогать нуждающимся. Отрадно сознавать, что под Вашим предстоятельством Церковь развивает плодотворное взаимодействие с государством, вносит огромный вклад в продвижение в обществе традиционных духовно-нравственных, семейных ценностей, в воспитание подрастающего поколения, в наше непростое время заботится об укреплении согласия и взаимопонимания между людьми", - говорится в сообщении.

Он также пожелал патриарху душевных сил и здоровья "на благо Русской православной церкви и всей России".

Также Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Воскресение Христово, сообщает пресс-служба Кремля.

"Этот великий праздник объединяет православных христиан, всех граждан России, отмечающих Воскресение Христово, вокруг высоких нравственных идеалов и ценностей, пробуждает в людях самые светлые чувства, веру в торжество жизни, добра и справедливости", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил созидательную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий, направленную на сбережение богатейших исторических, культурных, духовных традиций России, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения.

Кроме того, добавил Путин, самого искреннего признания заслуживает социальная, благотворительная деятельность христианских религиозных организаций и их стремление оказывать действенную помощь тем, кто в сложное время нуждается в заботе и поддержке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, отметив, что сегодня Русская православная церковь (РПЦ) направляет своё подвижническое служение на сохранение мира, укрепление гражданского согласия.

"Сегодня Русская православная церковь направляет своё подвижническое служение на сохранение мира, укрепление гражданского согласия и межконфессионального диалога, упрочение взаимопонимания между людьми", - говорится в тексте телеграммы, которая опубликована на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что под предстоятельством патриарха между РПЦ, государственными органами и общественными институтами развивается плодотворное сотрудничество в сферах культуры, просвещения, укрепления семейных ценностей, воспитания молодого поколения, благотворительности, сохранения исторического и культурного наследия нашего народа.

"Великий праздник Пасхи олицетворяет духовное преображение, позволяет людям понять традиции православия, наполняет их сердца светлой радостью, любовью, надеждой и самыми добрыми чувствами. Он дорог всем, кто чтит непреходящие общечеловеческие идеалы и ценности", - добавляется в телеграмме.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале поздравил всех верующих с праздником Пасхи, пожелав им пасхальной радости, здоровья и благоденствия.

"Сердечно поздравляю с великим православным праздником! Светлая Пасха укрепляет веру людей в торжество жизни, наполняет надеждой и добром, вдохновляет на благие дела", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин также побывал на пасхальной службе в храме Христа Спасителя. Вместе с главой государства, как и в прежние годы, на богослужении присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Пасхальную заутреню и божественную литургию в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Кирилл. К службе в храм доставили частицу Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня.

Путин традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме. Во время службы президент преподнес патриарху Кириллу декоративное пасхальное яйцо - символ Воскресения Христова и торжества жизни.