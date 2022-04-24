В чем разница между католической и православной Пасхой

Праздник посвящен воскресению Иисуса Христа, но у разных церквей традиции несколько отличаются, а отсчет ведется по двум календарям, пишет History. Согласно библейскому Новому завету, религиозный праздник Пасха отмечает воскресенье Иисуса Христа. Самый важный день как у католиков, так и православных, Пасха - переходящий праздник, который приходится на разные даты каждый год. Православные христиане празднуют Пасху позже, чем большинство христиан западного мира, поскольку церкви определяют дату по разным календарям.

Истоки Пасхи

Согласно Новому Завету, Иисус Христос был распят римлянами около 30 года нашей эры. Он умер на кресте в пятницу и был похоронен за пределами Иерусалима. Через три дня, в воскресенье, Христос восстал из мертвых (Евангелие от Матфея, глава 28, стих 1-10).

Пасха (греческое слово, обозначающее ”переход”) в православной традиции праздник ”вечного перехода от смерти к жизни, от земной жизни к райской”. Великий пост, самый строгий, продолжается 40 дней и заканчивается через восемь дней после Лазаревой субботы, когда Иисус, в традиции восточного христианства, воскресил из мертвых Лазаря. Затем празднуется Вербное воскресенье и начинается Страстная неделя. Православная Пасха всегда отмечается после еврейского праздника Песах.

Многие историки, ссылаясь на труд монаха и англосакского ученого VIII века, Беды Достопочтенного, ”О счете времен”, уверены, что английское название Пасхи, Easter, произошло от Eostre, Эостра, имени богини весны и плодородия. Ее зачастую изображали в окружении зайцев, а поклонялись ей, вероятно, во время языческих фестивалей. По некоторым данным англосаксы называли апрель Эостур-монатом.

Почему католическая и православная Пасха отмечаются в разные дни

Православные христиане, которые считают, что вера неотделима от церкви, вычисляют дату праздника по Юлианскому календарю. Юлианский календарь был введен Юлием Цезарем в 45 году до нашей эры. Его основа - солнечный цикл, то есть движение Земли вокруг солнца.

Православная Пасха приходится на период между 4 апреля и 8 мая и празднуется в первое воскресенье после полнолуния и Песаха, поскольку, согласно Новому Завету, распят Христос был после того, как приехал в Иерусалим, чтобы отпраздновать Песах.

В 1582 году римский папа Григорий XIII представил Григорианский календарь, чтобы исправить неточность Юлианского. В новом календаре появились високосные годы с целью нивелировать 11-минутный просчет, из-за которого времена года не совпадали с календарем. Таким образом Пасха перестала совпадать с днем весеннего равноденствия. По Григорианскому календарю церкви празднуют Пасху в первое воскресенье после полнолуния, которое выпадает на дату весеннего равноденствия или позже. В 2022 году католическая Пасха праздновалась 17 апреля.

Большая часть мира признает Григорианский календарь, но православные церкви в Греции, на Кипре, в России, Румынии, Болгарии и ряде других стран продолжают праздновать Пасху в соответствии с Юлианским календарем.

Пасхальные традиции

Как и многие христианские праздники, пасхальные традиции уходят корнями в язычество. Традиция раскрашивать яйца, что символизирует новую жизнь, появилась в XIII веке, когда церковь запретила есть яйца на Страстной неделе, и вместо этого их начали украшать.

Пасхальный кролик, в свою очередь, появился в США благодаря немецким иммигрантам в 1700-х годах, хотя некоторые историки считают, что кролики в древние времена символизировали плодородие.

И православные, и представители других ветвей христианства отмечают Пасху торжественными церковными церемониями. Храмы зачастую украшаются белыми лилиями, а после службы семьи собираются на праздничную трапезу. Восточные православные церкви зачастую проводят Пасхальное богослужение в Святую субботу, накануне Пасхи. Ночью проводятся шествия со свечами, а Пасхальная служба и празднования начинаются в полночь.

Среди традиционных христианских пасхальных блюд ветчина, весенние овощи и крестовые булочки (сладкие булочки с изображением креста). Православные христиане на Пасху наряду с куличами и яйцами красного цвета (символизирующими кровь Христа) едят ягненка. В Евангелие от Иоанна (глава 1, стих 29) говорится: ”Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира”. В еврейской традиции ягненок имеет большое значение – раньше его приносили в жертву, а сегодня подают на Песах.