Как проходит турецкая операция против РПК

Турция намерена полностью заблокировать турецко-иракскую границу для Рабочей партии Курдистана (РПК), взяв под контроль единственный оставшийся коридор. Тем самым Анкара завершит 40-летний период проникновения РПК в Турцию, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники, близкие к турецким военным.

В понедельник Турция начала против боевиков РПК в Ираке очередную воздушно-наземную операцию, целью которой являются инфраструктурные объекты и склады боеприпасов. Четверо турецких солдат были убиты, 45 членов РПК нейтрализовано, сообщает турецкое правительство. В заявлении министерства обороны говорится, что операция ведется в северных иракских регионах, Метине, Запе и Авасин-Басьяне. В воздушно-наземной операции принимают участие диверсионно-разведывательные батальоны и отряды специального назначения. Турецкие дроны, военные самолеты и пушки также задействованы в районе, который эксперты называют "сердцем РПК". С военной точки зрения район более важен, чем Кандильские горы, где расположен штаб организации.

Обеспечение полного контроля

Операция "Захват когтя" началась после серии военных столкновений и создания более 20 военных аванпостов на севере Ирака. В последние годы РПК удалось оттеснить на юг. Турецкие аванпосты в регионе действуют с 1990-х годов. Анкара хотела обеспечить полный контроль над горной территорией, где много пещер и траншей. По словам анонимного источника, военные планировали создать постоянные базы в Авасине и Запе и оттеснить РПК еще дальше на юг.

”Цели операции предельно очевидны: уничтожить все лагеря РПК в указанных районах и создать базы, изолировав тем самым турецко-иракскую границу, - сообщил источник. - Таким образом набеги РПК на Турцию прекратятся”. Источник говорит, что Зап - единственный оставшийся регион, через который РПК переправляет людей и оружие в Турцию. Если Анкаре удастся успешно завершить операцию, то турецкие военные смогут провести зачистку РПК в Кандильских горах у ирако-иранской границы.

Рич Аутзен, эксперт по геополитике и бывший сотрудник Отдела политического планирования Госдепартамента США говорит, что за последние годы турецкая армия стала куда более профессиональной, ее экипировка значительно улучшилась. Теперь военные представляют серьезную угрозу для боевиков РПК, ведущих партизанскую войну. "За счет развертывания нескольких подразделений наземных и воздушных сил, а также использования дронов, турецкие Вооруженные силы улучшили свои возможности по обнаружению, нацеливанию, нанесению ударов и маневрированию в боях с боевиками РПК в условиях труднопроходимой местности, - говорит Аутзен. - Тот факт, что операции против РПК все чаще осуществляются не на турецкой территории, а в горной местности северного Ирака, которая давно находится под контролем РПК, демонстрирует, что со временем действия турецкой армии стали более эффективными. Уверен, что операция продолжит сложившуюся тенденцию”.

Турция, США и ЕС признали РПК террористической организацией за убийства гражданских лиц. Нынешняя операция напугала руководство РПК, которое сорок лет ведет войну против Турецкой Республики. Дуран Калкан, член центрального комитета РПК заявил, что группировка не попадется в ловушку и не позволит втянуть себя в окопную войну. ”Война будет вестись в Турции. Мы будем более активно работать в метрополиях, больших городах, долинах и горах”, - сказал Калкан в телеобращении. Он также обвинил Демократическую партию Курдистана (ДПК), правящую партию правительства Иракского Курдистана, за оказание поддержки Турции. Однако, по его словам, ДПК пока опасается прямого столкновения с РПК.

Эскалация напряженности

В последние месяцы в ходе турецких военных операций на севере Ирака боевики РПК были оттеснены на юг. На прошлой неделе премьер-министр Регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию в Ираке и наладить сотрудничество по обеспечению безопасности и стабильности. По словам турецкого военного источника, операция Анкары против РПК выгодна для Иракского Курдистана и его правящей партии, поскольку она обеспечит безопасность нефтепровода Киркук -Джейхан и укрепит политические позиции ДПК перед РПК.

В свете продолжающейся российской операции на Украине, запасы газа в иракском Курдистане обрели особую важность. Анкара и Эрбиль рассматривают возможность добычи и экспорта газа через Турцию в Европу. Однако стороны сталкиваются с целым рядом политических и технических затруднений.

”Барзани понимают угрозу, которую РПК представляет для стабильности Иракского Курдистана, значительного социального и экономического прогресса, который был достигнут в регионе за последние несколько десятков лет, а также отношений с Турцией и Западом, - говорит Аутзен, имея в виду нынешнего лидера Иракского Курдистана и его отца и предшественника, Масуда Барзани. - Пройдет время, прежде чем удастся эффективно добывать и транспортировать газ, однако затея очень выгодная. Кроме того, Европа получит возможность диверсификации своих источников энергии. В курдском регионе Ирака уже есть нефте- и газопроводы, так что строительство новых и расширение старых возможно”.