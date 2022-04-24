Любительницу "бесплатных" декоративных растений поймали во Владикавказе

Женщину, подозреваемую в похищении декоративных растений, задержали в Северной Осетии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.
В дежурную часть обратился 39-летний местный житель, который рассказал, что ночью кто-то похитил высаженные им на участке перед жилым домом на улице Гастелло саженцы декоративных деревьев, нанеся ему ущерб на 38 тыс рублей.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей, выяснив в итоге, что кражу совершила женщина.
По горячим следам была установлена личность похитительницы, вскоре ее задержали, и она дала признательные показания.
"Похищенные деревья изъяты и возвращены заявителю", - отметили в полиции.
Открыто уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".