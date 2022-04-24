Любительницу "бесплатных" декоративных растений поймали во Владикавказе

24 апр. 8:39

Женщину, подозреваемую в похищении декоративных растений, задержали в Северной Осетии. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

В дежурную часть обратился 39-летний местный житель, который рассказал, что ночью кто-то похитил высаженные им на участке перед жилым домом на улице Гастелло саженцы декоративных деревьев, нанеся ему ущерб на 38 тыс рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и опросили свидетелей, выяснив в итоге, что кражу совершила женщина.

По горячим следам была установлена личность похитительницы, вскоре ее задержали, и она дала признательные показания.

"Похищенные деревья изъяты и возвращены заявителю", - отметили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража".