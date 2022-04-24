В Тбилиси почтут память актера Николоза Кацаридзе

24 апр. 5:32

Благотворительный концерт в память об артисте Николозе Кацаридзе состоится 12 мая на Большой сцене Тбилисского академического театра имени Шота Руставели, сообщают организаторы.

В вечере примут участие Валериано (Нугзар) Гамгебели (тенор), Маквала Аспанидзе (сопрано), Ирине Ратиани (сопрано), а также концертмейстер Натия Кавтарадзе, Патриарший хор Кафедрального собора Пресвятой Троицы "Самеба" и хор "Басиани".

Кроме того, на концерте выступят артисты театра Манана Абрамишвили, Гога Барбакадзе, Паата Гулиашвили, Эдмонд Минашвили, Ия Сухиташвили и Леван Хурция.

Актер Николоз Кацаридзе ушел из жизни в январе 2022 года в возрасте 43 лет. Кацаридзе сыграл множество ролей на сцене театра Руставели. Участвовал в спектаклях "Двенадцатая ночь Рождества или как вам будет угодно", "Невзгоды Дариспана", "Солдат, любовь, охранник и президент", "Саламура", "Маленький принц".