Одаренные дети из регионов СКФО соберутся на форум "Ближе к звездам" в Карачаево-Черкесии

24 апр. 2:23

Научные сотрудники Специальной астрофизической обсерватории РАН в Карачаево-Черкесии расскажут детям из регионов СКФО об астрономии на межрегиональном форуме, сообщила начальник отдела госполитики, управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров Минобрнауки КЧР Марианна Урусова.

"В рамках празднования 100-летнего юбилея со дня образования Карачаево-Черкесии и в целях расширения межрегионального сотрудничества, в том числе в работе с одаренными детьми, по поручению главы Республики Рашида Бориспиевича Темрезова с 25 по 27 апреля на базе Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в поселке Нижний Архыз пройдет форум "Ближе к звездам" для учащихся образовательных организаций субъектов СКФО и Республики Адыгея", - цитирует ее ТАСС.

По словам чиновницы, в форуме примут участие свыше 50 увлеченных астрономией школьников. В программу входят ознакомительные экскурсии на научные объекты, такие как оптический телескоп БТА и радиотелескоп РАТАН-600, а также научно-популярные лекции.

Форум "Ближе к звездам" проходит в КЧР в четвертый раз, его организует Минобрнауки Карачаево-Черкесии.