РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Оса "устроила" ДТП с маршруткой в Шымкенте

Оса &quot;устроила&quot; ДТП с маршруткой в Шымкенте

Водитель маршрутки выехал на тротуар из-за укуса осы в Шымкенте, об этом рассказали в пресс-службе городского департамента полиции.

По словам очевидцев, водителю неожиданно стало плохо. Чтобы избежать столкновения с машинами впереди, он выехал на пустую обочину.

В полиции эту версию подтвердили и рассказали подробности.

"В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что водителю стало плохо из-за укуса осы, в результате чего, не справившись с управлением, он повернул на обочину дороги и выехал на тротуар", - цитирует сообщение Otyrar.kz.

Прибывшие на место ЧП медики оказали водителю необходимую помощь. В результате никто не пострадал.

915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version