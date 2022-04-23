В ЦИК Южной Осетии рассказали, когда назначат новую дату второго тура президентских выборов

23 апр. 21:48

Центризбирком Южной Осетии назначит новую дату второго тура выборов президента уже после получения решения Верховного суда республики, сообщила председатель ЦИК Эмилия Гагиева.

"Мы должны четко понимать, почему наше решение, наше постановление подлежит отмене. Они (Верховный суд - ред.) обязали нас назначить новую дату, но новую дату мы не можем назначить. До вторника не могу ничего делать, потому что если я опять что-то назначу, и это будет противоречить решению Верховного суда, то опять будет ошибка", - цитирует ее ТАСС.

Ранее сегодня ВС Южной Осетии отменил решение Центризбиркома республики о назначении второго тура выборов президента на 28 апреля. Накануне трое граждан обратились в суд с заявлением, в котором попросили его обязать ЦИК назначить дату с соблюдением закона.