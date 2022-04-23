ТЦ временно закрыли в Ташкенте из-за наплыва тысяч посетителей

23 апр. 21:33

Торговый центр пришлось закрыть сегодня в Ташкенте из-за массового скопления людей, об этом рассказали в ГУВД столицы Узбекистана.

По данным ведомства, к ТЦ Atlas в Учтепинском районе пришли около 18 тыс человек, привлеченных объявлением о скидках до 70% на бытовую технику в магазине Mediapark.

"В связи с невозможностью одновременного обслуживания такого количества людей, а также в целях обеспечения безопасности граждан торговый центр был закрыт", - цитирует сообщение стражей порядка "Газета.uz".

Правоохранители установили ограждения вокруг ТЦ.

Более того, одна женщина потеряла сознание из-за жары и давки, ей оказали первую помощь на месте событий.