Полицейские спасли мужчин, упавших в машине с 250-метрового обрыва, в Дагестане

23 апр. 20:48

В Кайтагском районе полицейские спасли двух местных жителей, упавших в 250-метровый обрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Дагестану.

В дежурную часть поступил звонок от местных жителей, которые рассказали, что на окраине села Баршамай автомобиль "ВАЗ-2110", в салоне которого были двое мужчин, сорвался в обрыв.

Очевидцы рассказали сотрудникам полиции, которые первыми оказались на месте ЧП, что водитель и пассажир пытались остановить машину, но не смогли.

При этом склон был настолько крутым, что по нему почти невозможно было спуститься.

"Взяв с собой все необходимое для оказания первой помощи, правоохранителям удалось добраться до пострадавших мужчин. Поддерживая связь с бригадой скорой помощи, они сделали все необходимое, чтобы помочь пострадавшим", - отметили в полиции.