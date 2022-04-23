В Израиле можно больше не носить маски в закрытых помещениях

23 апр. 20:40

В Израиле с 20:00 мск утратило силу действовавшее с апреля 2020 года требование об обязательных масках в закрытых помещениях, пишет газета The Times of Israel.

О соответствующем решении властей стало известно 20 апреля, его приняли из-за снижения заболеваемости ковидом премьер-министр Нафтали Беннет и глава Минздрава Ницан Горовиц, передает ТАСС.

Маски по-прежнему остаются обязательными в местах с высоким риском заражения коронавирусом, включая "больницы, дома престарелых, роддома, авиарейсы".

Кроме того, пользоваться ими обязаны те, кто следует к месту прохождения карантина.