РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

ЮФУ откроет свои двери для абитуриентов из Донбасса

ЮФУ откроет свои двери для абитуриентов из Донбасса

Южный федеральный университет (ЮФУ) изменит процедуру приемной кампании 2022 года, учитывая особенности приема граждан, обучавшихся за рубежом и вынужденных прервать учебу, включая абитуриентов из ЛНР, ДНР и Украины, - сообщили в пресс-службе университета.

"ЮФУ для приема в 2022 году вносит изменения… которые утверждают особенности приема граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных его прервать, в том числе для поступающих с территорий ЛНР, ДНР и Украины. Для таких граждан предусмотрена возможность поступить на места в пределах установленной квоты Правительством РФ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Квота предполагает отдельные места для абитуриентов из ЛНР, ДНР и Украины и других установленных категорий граждан, поступающих в российские вузы по программам бакалавриата в 2022-2023 учебном году. В соответствии с этим вуз сформирует для них отдельный список, - уточнили в вузе.

Попадающие под действие квоты абитуриенты при поступлении смогут предоставить результаты ЕГЭ либо пройти внутренние вступительные испытания ЮФУ, будут учитываться и их индивидуальные достижения. Информацией о количестве квот университет пока не располагает.

1175 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version