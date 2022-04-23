ЮФУ откроет свои двери для абитуриентов из Донбасса

23 апр. 20:26

Южный федеральный университет (ЮФУ) изменит процедуру приемной кампании 2022 года, учитывая особенности приема граждан, обучавшихся за рубежом и вынужденных прервать учебу, включая абитуриентов из ЛНР, ДНР и Украины, - сообщили в пресс-службе университета.

"ЮФУ для приема в 2022 году вносит изменения… которые утверждают особенности приема граждан, проходивших обучение за рубежом и вынужденных его прервать, в том числе для поступающих с территорий ЛНР, ДНР и Украины. Для таких граждан предусмотрена возможность поступить на места в пределах установленной квоты Правительством РФ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Квота предполагает отдельные места для абитуриентов из ЛНР, ДНР и Украины и других установленных категорий граждан, поступающих в российские вузы по программам бакалавриата в 2022-2023 учебном году. В соответствии с этим вуз сформирует для них отдельный список, - уточнили в вузе.

Попадающие под действие квоты абитуриенты при поступлении смогут предоставить результаты ЕГЭ либо пройти внутренние вступительные испытания ЮФУ, будут учитываться и их индивидуальные достижения. Информацией о количестве квот университет пока не располагает.