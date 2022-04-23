Рецидивиста, смошенничавшего при покупке "Волги", поймали в Кабардино-Балкарии

23 апр. 20:14

Возможного мошенника задержали полицейские в Эльбрусском районе, сообщается на сайте ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

Накануне к стражам порядка обратился 35-летний житель Тырныауза, который рассказал, что месяц назад продал в рассрочку жителю села Баксаненок свою автомашину "Газ-21" за 60 тыс рублей. Однако, забрав "Волгу", покупатель перестал выходить на связь. В итоге продавец не получил от него никаких денег.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого, и в тот же день 34-летний ранее неоднократно судимый мужчина был задержан.

"Он признался в совершенном, пояснив, что сдал автомашину в пункт приема металлолома за 30 тыс рублей, а деньги потратил на свои нужды", - отметили в управлении.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.159 (Мошенничество) УК РФ.