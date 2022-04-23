Открытая благотворительная тренировка собрала 200 детей во Владикавказе

23 апр. 19:59

Около 200 детей приняли участие в первой Всероссийской открытой благотворительной тренировке во Владикавказе, рассказала представитель Фонда поддержки развития Детского спорта "Спорт начинается с детей" Лилия Молодоженя.

"Главной целью акции было привлечение общественности к тому, что необходимо развивать детский спорт, прививать детям здоровый образ жизни. Сейчас особенно необходимо поддерживать талантливых детей спортсменов из малоимущих семей на их пути", - цитирует ее ТАСС.

Молодоженя уточнила, что организаторы планируют в будущем устраивать аналогичные мероприятия.

Тренировка #ДетиСпорта прошла в Центральном парке культуры и отдыха имени Коста Хетагурова. Спортсмены провели для детей от шести лет открытые тренировки и показательные выступления по тхэквондо, рукопашному бою, айкидо, боксу и другим видам спорта.