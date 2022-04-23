Новые зоны для пикников подготовят в высокогорной Аджарии

23 апр. 19:45

В двух местах высокогорной Аджарии будут оборудованы новые зоны для пикников, такое сообщение распространил Департамент туризма и курортов региона.

Аутентичные места для пикников из экоматериалов появятся в Шуахеви и Кеда, на территории, прилегающей к горе Намхлеви в селе Махунцети и Квесаури-Дзвелимта.

Туристы смогут отдохнуть и насладиться красивейшими панорамными видами с оборудованных точек. В зонах для пикников будут оборудованы места для костра, качели и фотостенды.

Подобные зоны для пикников уже существуют на горе Чирухи, Джварисминдори, в селе Капнистави и Шуамта.