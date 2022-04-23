Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для самолетов РФ, летящих в Сирию

23 апр. 19:31

Анкара закрыла воздушное пространство Турции для российских военных и гражданских самолетов, летящих в Сирию. Об этом сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, разрешения на полеты выдавались каждый раз на три месяца, срок действия последнего истек в апреле. "Наш президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] это также сообщил [президенту России Владимиру] Путину. После полеты были приостановлены", - цитирует его ТАСС.

Министр указал, что таким образом Анкара "ведет переговоры с РФ путем диалога, [имплементацию] Конвенции Монтрё, а также через другие вопросы".

Дипломат добавил, что Турция не участвует в антироссийских санкциях. "Если компания [из РФ] хочет вести бизнес, она должна соблюдать наши законы и нормы международного права", - уточнил Чавушоглу.