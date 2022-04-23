В Махачкале появится туристический микрорайон

23 апр. 19:14

Туристический микрорайон "Лазурный берег" планируется возвести в Махачкале к 2030 году в рамках создания прибрежного туркластера в Дагестане, его стоимость оценивается в 293,5 млрд рублей, сообщил министр туризма Дагестана Эмин Мерданов.

"Планируется строительство в Махачкале в поселке Приморский микрорайона "Лазурный берег". Общая стоимость проекта - 293,5 млрд рублей, из которых половина - это гостиницы, торгово-развлекательные центры и административные здания. К 2030 году предполагается полное завершение строительства микрорайона с созданием 11 397 новых постоянных рабочих мест", - цитирует Мерданова ТАСС.

По его словам, уже определен участок для застройки на площади более 260 га. Создание инженерной инфраструктуры планируется, в том числе с использованием средств инфраструктурного кредита в сумме 10,5 млрд рублей. На эти средства будет проведен водовод Чиркей - Махачкала - Каспийск протяженностью более 70 км.