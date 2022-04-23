Источник сообщил об увеличении числа жертв пожара в оборонном НИИ в Твери

23 апр. 18:59

Число жертв пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны России в Твери выросло до 11 человек, рассказал источник в экстренных службах.

"В ходе разбора завалов были найдены тела еще пяти погибших, всего жертвами пожара стали 11 человек", - цитирует его ТАСС.

Источник отметил, что работы на месте трагедии продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ЧП погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Из пострадавших 13 были госпитализированы, 11 получили помощь амбулаторно. Удалось спасти 54 человека, еще 98 были эвакуированы.