Ильхам Алиев: Азербайджан готов к переговорам в формате "Баку-Ереван"

23 апр. 18:45

Азербайджан определил состав своей комиссии по делимитации и демаркации границы с Арменией, а также делегации по подготовке мирного договора, он готов к переговорам в формате "Баку-Ереван". Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, состоявшегося по инициативе Брюсселя.

"Глава государства сказал, что в соответствии с итогами Брюссельской встречи азербайджанская сторона определила состав национальной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, делегации по подготовке мирного договора между двумя странами и готова к переговорам с противоположной стороной в формате "Баку-Ереван". Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность взять за основу пять принципов, представленных Азербайджаном для переговоров по мирному договору", - пишет АЗЕРТАДЖ.

Ильхам Алиев поблагодарил Шарля Мишеля за поддержку при нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе демаркации и делимитации границ, подготовки мирного договора, открытия транспортно-коммуникационных линий и постоянное внимание к данным вопросам.

Председатель Евросовета указал, что и впредь будет продолжать усилия по нормализации отношений между Ереваном и Баку, а также обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе.

Кроме того, в ходе разговора было одобрено намерение ЕС оказать Азербайджану поддержку в целях разминирования и установления судьбы около 4 тыс азербайджанцев, считающихся пропавшими без вести после первой армяно-азербайджанской войны.