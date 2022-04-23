Азербайджанская команда завоевала "серебро" в многоборье на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку

23 апр. 18:26

Азербайджанские грации завоевали "серебро" в многоборье в групповых упражнениях на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку.

Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина показали результат 63.650 балла за два выступления в квалификациях, заняв в обеих вторые места.

Первое место заняла команда Италии (64.600 балла), "бронза" - у спортсменок из Израиля (63.150 балла).

Завтра азербайджанская команда поборется за медали в финалах обоих групповых упражнений: с 5 обручами, а также с 3 лентами и 2 мячами.

Напомним, Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля, в турнире участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, в том числе 42 гимнастки выступают в индивидуальной программе, 84 - в составе групповых команд (14 команд).