Получение займов упростили предприятиям в Северной Осетии

23 апр. 17:59

Фонд развития промышленности и Фонд кредитных гарантий в Северной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве, которое упростит доступ к льготному финансированию для промышленных предприятий республики. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкономики региона.

"По условиям соглашения предприятия, не имеющие достаточного залогового обеспечения, могут воспользоваться поручительством гарантийной организации (Фонд кредитных гарантий)", - цитирует сообщение ТАСС.

Фонд развития промышленности предоставляет финансовую поддержку в форме кредитов и займов, ставка по которым не превышает 3%, промпредприятиям, ведущим деятельность на территории республики. Займы предоставляются при условии обеспечения возвратности. Заключенное соглашение позволит промпредприятиям привлекать гарантии и поручительства, даже если у них нет достаточного залога.

Начиная с сегодняшнего дня, до 70% от необходимого залогового займа Фонд кредитных гарантий в виде своего поручительства может дать предприятиям, успешно прошедшим отбор в Фонде развития промышленности.