Школы Казахстана не будут проводить линейки, посвященные Дню Победы

23 апр. 17:26

Проведение в казахстанских школах линеек, посвященных Дню Победы, не планируется, сообщает Минобрнауки Казахстана.

"В преддверии праздников, отмечаемых 7 и 9 мая, проводятся классные часы на тему патриотического воспитания, вклада участников войны в победу, любви к Родине, важности мира и согласия. Школьные линейки, посвященные 9 мая, не планируются", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что образовательным учреждениям направлены рекомендации для театрализованных сцен. "В использовании военной одежды и атрибутики, а также в театрализованных сценах нет необходимости", - добавили в министерстве.