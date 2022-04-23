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Словакия обещает заплатить за российский газ в евро

Словакия обещает заплатить за российский газ в евро

Словакия, удовлетворяющая за счет России 85-87% потребностей в природном газе, заплатит за поставки в евро, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

"Мы заплатим [во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план", - приводит его слова со ссылкой на информационное агентство TASR ТАСС.

Глава правительства добавил, что если поставки российского газа будут остановлены, то его запасов в Словакии для бытовых потребителей хватит до апреля следующего года.

Хегер также отметил, что немедленное прекращение импорта российского газа станет "серьезной проблемой" для европейских стран.

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