Словакия обещает заплатить за российский газ в евро

23 апр. 17:13

Словакия, удовлетворяющая за счет России 85-87% потребностей в природном газе, заплатит за поставки в евро, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

"Мы заплатим [во второй половине] мая за газ в евро. Таков наш план", - приводит его слова со ссылкой на информационное агентство TASR ТАСС.

Глава правительства добавил, что если поставки российского газа будут остановлены, то его запасов в Словакии для бытовых потребителей хватит до апреля следующего года.

Хегер также отметил, что немедленное прекращение импорта российского газа станет "серьезной проблемой" для европейских стран.