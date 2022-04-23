Азербайджанские грации вышли во все финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку в индивидуальных упражнениях

23 апр. 16:49

Азербайджанские гимнастки по итогам двух дней квалификаций вышли во все финалы Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку в индивидуальных упражнениях.

Сегодня Арзу Джалилова, выступая с лентой, показала результат 29.750 балла, заняла четвертое место и вышла в финал. Зохра Агамирова с результатом 30.400 балла пробилась в финал в упражнениях с булавами, выйдя на пятую позицию.

Накануне в упражнения с обручем Арзу Джалилова с результатом 32.050 балла заняла третью строчку, Зохра Агамирова с 31.650 балла - четвертую, обе они сразятся за медали в финале. Кроме того, Арзу Джалилова прошла в финал в упражнениях с мячом, показав третий результат - 31.000 балл.

Напомним, Кубок мира FIG по художественной гимнастике проходит в Баку 22-24 апреля, в нем участвуют около 130 спортсменок из 31 страны мира, в том числе 42 гимнастки выступают в индивидуальной программе, 84 - в составе групп (14 команд).