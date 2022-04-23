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Железнодорожный рабочий лишился ног под поездом в Карагандинской области

Железнодорожный рабочий лишился ног под поездом в Карагандинской области

Рабочий по ремонту вагонов потерял обе ноги, попав под поезд в Балхаше (Карагандинская область), об этом пишут казахстанские СМИ.

Машинист рассказал, что заметил человека на путях примерно в 23.45. Он применил экстренное торможение, но не поезд не успел остановится, а рабочий - отбежать в сторону.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в Центральную городскую больницу.

"Обстоятельства наезда поезда выясняются в ходе досудебного расследования", - приводит слова начальника Линейного отдела полиции станции Балхаш Темирлана Машрапова Patriotnews.kz.

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