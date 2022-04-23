XIV Олимпиада по русскому языку стартовала в Азербайджане

23 апр. 16:10

В Азербайджане проходит XIV ежегодная Олимпиада по русскому языку, об этом рассказали в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку.

В 2022 году Олимпиада посвящена нескольким важным датам - Году города Шуша, 305-летию со дня рождения первого визиря Карабахского ханства, известного политического и общественного деятеля и поэта Моллы Панаха Вагифа, 190-летию со дня рождения первой женщины-дипломата на Востоке и поэтессы Хуршидбану Натаван.

Олимпиада пройдет в два этапа, по их итогам в июне будет проведена торжественная церемония награждения победителей, директоров школ и наиболее активных участников.

Олимпиада по русскому языку организуется при поддержке Русского дома в Баку, посольства РФ в Азербайджане, Минобразования Азербайджана и Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана с Азербайджанским университетом языков, передает АЗЕРТАДЖ.