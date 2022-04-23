В Абхазии сняли введенное осенью ограничение на подачу электроэнергии

23 апр. 15:46

Действовавшее из-за энергодефицита ограничения в подаче электроэнергии в Абхазии сняли.

Отметим, что ограничение было введено осень. Электричество отключали по всей республике дважды в сутки по одному часу.

"В связи с уменьшением нагрузок в электросетях, ограничения на подачу электроэнергии на всей территории Абхазии сняты. Однако при увеличении нагрузок вероятность введения ограничений не исключена", - сообщила в субботу пресс-служба "Черноморэнерго".

С декабря по конец марта электроэнергия в западную Абхазию поступала из России, восточная - получала от ИнгурГЭС. Единственная в Абхазии ИнгурГЭС не справляется со снабжением республики энергией в зимнее время. В связи с этим в последние несколько лет Абхазия запрашивает электроэнергию у России в осенне-зимний период.