В Грузии распространяется опасный для маленьких детей грипп

23 апр. 15:38

В Грузии циркулирует сезонный респираторный грипп, особенно опасный для детей до двух лет, передает телеканал "Рустави 2".

Родителей призывают проявлять крайнюю осторожность, хотя причин для тревоги пока нет. Педиатры предупреждают, сезонный грипп часто поражает бронхи маленьких пациентов.

На поликлиники уже возросла нагрузка из-за респираторных заболеваний. Медики рекомендуют чаще мыть руки и своевременно обращаться к врачу, чтобы обезопасить себя и детей от заболевания.

В последние два года проявление сезонного гриппа в Грузии стало особенно активным, оно часто повторяется у выздоравливающих больных, симптомы могут повторятся несколько раз в течение месяца.

Педиатры считают, что среди причин активизации вируса - постпандемическая ресоциализация.