Жители Ташкента штурмовали торговый центр из-за скидок

23 апр. 15:18

Торговый центр "Атлас" в Учтепинском районе Ташкента пришлось закрыть и выставить полицию по периметру - население штурмовало ТЦ из-за объявленных скидок.

Утром у ТЦ собралась огромная толпа из 18 тыс человек, люди пришли в ожидании скидок до 80% на бытовую технику, обещанные накануне через популярные Телеграм-каналы.

Толпа у входа в здание образовалась еще до открытия магазина. После старта продаж люди стали штурмом брать помещение, неспособное вместить такое огромное количество людей одновременно. Возникла давка, шум. Покупатели лезли по головам, расталкивали конкурентов, чтобы попасть на акцию.

Ситуация вышла из-под контроля, ТЦ пришлось оперативно закрыть для обеспечения безопасности горожан, распродажа так и не состоялась.

В настоящее время ситуацию на месте контролируют сотрудники правоохранительных органов.