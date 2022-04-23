Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

23 апр. 15:01

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию из храма ведут Первый канал, телеканалы "Россия-1", НТВ и "Спас".

Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, верующие считают его святыней. Он сходит в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.

Российская делегация уже получила огонь, теперь делегаты направляются в аэропорт Бен-Гурион, чтобы оттуда доставить его в Россию.

Благодатный огонь доставят спецрейсом во Внуково-3. Делегация Фонда Андрея Первозванного по традиции привезет Благодатный огонь к торжественному патриаршему богослужению в Москве. В течение пасхальной службы лампады с огнем будут доставлены в 15 храмов Москвы и пять храмов ближайшего Подмосковья, все желающие смогут в течение Светлой Седмицы возжечь свои лампады.

Представители епархий Русской православной церкви отвезут Благодатный огонь в Санкт-Петербург и города Юга России, в Сибирь и на Дальний Восток.