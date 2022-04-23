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Дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии будет переназначена

Дата второго тура президентских выборов в Южной Осетии будет переназначена

Верховный суд Южной Осетии отменил решение ЦИК республики о назначении второго тура президентских выборов на четверг 28 апреля.

"Верховный суд удовлетворил требования административного искового заявления", - сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь суда Зарина Тедеева.

Исковое заявление о признании постановления ЦИК о проведении второго тура президентских выборов 28 апреля незаконным поступило в суд накануне.

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии может состояться 8 мая. Напомним, в него вышли действующий глава республики Анатолий Бибилов и лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.

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