ЦБ РФ предложил банкам возмещать украденные со счетов деньги за 30 дней

23 апр. 14:37

Центробанк подготовил законопроект, который ограничивает срок возврата кредитными организациями украденных денег до 30 дней. Предлагается внести советующие поправки в 161-ФЗ "О национальной платежной системе".

В настоящее время данный закон устанавливает только срок рассмотрения заявки на возврат - не более 30 дней со дня получения заявления. Срока возврата не установлен.

Как сообщает РБК, поправки предполагают, что банк должен вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения заявления от клиента. Возмещение возможно, если клиент после потери карты или мошенничества уведомил об этом банк.

"Банк России предлагает установить сроки такого возмещения. Это необходимо для соблюдения баланса интересов кредитных организаций и их клиентов", - сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.