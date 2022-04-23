"Россия" возобновила полеты в Казахстан

23 апр. 14:24

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") с 23 апреля запускает регулярные прямые рейсы в Казахстан.

"Открывают программу 23 апреля рейсы в Нур-Султан, Атырау и Алматы. В ближайшие дни авиакомпания начнет выполнять полеты в другие пункты Республики Казахстан", - информирует пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты будут выполняться из Москвы на самолетах Superjet 100.

С 24 апреля в расписании появятся рейсы в Костанай, Актау и Актобе, с 25 апреля - в Караганду.

"Программа прямых полетов из Москвы в Казахстан поддержит развитие туристических и бизнес-связей между странами, будет способствовать расширению экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Благодаря маршрутной сети, охватывающей ключевые регионы Республики Казахстан, граждане России и Казахстана получают возможность для комфортных путешествий в личных и деловых целях", - уверены в компании.