Пятизвездочные отели откроются в селе Дашалты под Шушой

23 апр. 14:12

Вскоре в селе Дашалты Шушинского района Азербайджана будут открыты современные пятизвездочные отели, появятся туристические центры и кафе.

"Учитывая живописную природу, чарующие пейзажи и туристические возможности Карабаха, наши соотечественники могут принять активное участие в развитии этого потенциала и привлечении в этот район иностранных туристов", - было отмечено на церемонии закрытия V Съезда азербайджанцев мира в Шуше.

В Съезде приняли участие более 400 представителей азербайджанской диаспоры из 65 стран мира. Следующий VI Съезд азербайджанцев мира предложено также провести в Шуше, когда город будет восстановлен.