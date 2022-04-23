Боррель и глава МИД Ирана обсудили переговоры по ядерной сделке

23 апр. 13:47

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обсудили по телефону переговоры по возобновлению ядерной сделки.

"Три европейские страны, Россия и Китай готовы к заключению соглашения. Правительство США должно решиться и исправить прошлую ошибочную политику Белого дома", - приводит слова министра пресс-служба иранского МИД. Абдоллахиян добавил, что "в настоящий момент дипломатический путь решения работает хорошо".

В начале марта после восьми раундов переговоров в Вене с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение был взят перерыв из-за внешних факторов.