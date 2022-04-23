Грузия увеличила экспорт в Россию

23 апр. 13:35

В январе-марте текущего года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, экспорт из Грузии в Россию вырос на 2,8%, следует из данных Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".

С начала года из Грузии в Россию экспортировали 26,4 тыс т минеральной и пресной воды, 17,7 тыс т ферросплавов, свыше 9 тыс т вина. Больше всего вырос экспорт табачных изделий - на 132% и ферросплавов - почти на 7%.

В Грузию из России рекордно вырос ввоз муки - плюс 1096%, в январе-марте 2022 года было импортировано пшеничной муки общим весом 31,5 тыс т.

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 23,2%, достигнув $1,6 млрд.