Трое шахтеров погибли на руднике в Оренбургской области

23 апр. 13:23

В субботу утром на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области произошел взрыв, в результате погибли три человека.

Внештатная детонация взрывчатого вещества случилась на глубине 1,2 км. В правительстве региона заявили, что инцидент произошел в результате плановых взрывных работ.

На телах погибших шахтеров нет внешних повреждений, отметили в пресс-службе комбината. Возможно, они отравились газом, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

Эвакуировано 88 рабочих. Работы на месте ЧП приостановлены по распоряжению Ростехнадзора.

По факту инцидента будет проведена прокурорская проверка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Помощь семьям погибших шахтеров окажут комбинат и правительство Оренбургской области.