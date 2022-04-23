В Шуше завершился V Съезд азербайджанцев мира

23 апр. 13:05

В культурной столице Азербайджана Шуше проходит церемония закрытия V Съезда азербайджанцев мира, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Представители диаспоры, награжденные указом президента Азербайджана Ильхама Алиева получили почетные звания, ордена и медали. Группа активистов диаспоры была награждена медалью "За заслуги перед диаспорой".

От имени Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой была выражена благодарность госструктурам за поддержку в организации на высоком уровне V Съезда азербайджанцев мира в Шуше.

Председатель правления Шушинского государственного заповедника Мафтун Аббасов предложил провести VI Съезд азербайджанцев мира в обновленной и восстановленной Шуше. В настоящее время в городе строится семь новых массивов.

Были подписаны важные для дальнейшей деятельности азербайджанской диаспоры за рубежом документы. Приняты итоговые документы съезда: резолюция, обращение представителей V Съезда азербайджанцев мира к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, обращение представителей съезда к азербайджанцам мира, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), к международной общественности по минной проблеме на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.

Утвержден новый состав Координационного совета азербайджанцев мира. Президент Азербайджана Ильхам Алиев избран председателем совета, а председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов - исполнительным секретарем.

На V Съезде азербайджанцев мира состоялись плодотворные обсуждения, связанные с дальнейшей деятельностью диаспоры, отметил в своем выступлении Фуад Мурадов, также он выразил благодарность участникам форума.

V Съезд азербайджанцев мира состоялся 22-23 апреля в городе Шуша, в нем приняли участие около 400 представителей диаспоры из 65 стран мира.