В России начнут давать льготную ипотеку на самостоятельное возведение коттеджей

23 апр. 12:51

Льготные ипотечные программы в России на строительство индивидуальных домов самостоятельно населением могут быть запущены к июню, сообщил в субботу ТАСС заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"Я думаю, что постановление выйдет в ближайшее время - май-июнь. Пока рассматривается, что программа будет действовать до конца текущего года", - рассказал он.

По словам замминистра строительства и ЖКХ России Никиты Стасишина, в течение ближайших двух недель Минстрой и Минфин совместно примут решение о том, создавать ли для этого отдельную льготную программу либо внести изменения в действующие. "Мы за то, чтобы включить в действующие программы дополнительное субсидирование за счет средств ДОМ.РФ, они являются операторами всех программ", - уточнил Стасишин.