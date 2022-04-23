Пляжи в Сочи начнут открываться с 1 мая

23 апр. 12:21

В Сочи с 1 мая откроются 23 пляжа во всех внутригородских районах города, сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

Всего летом в Сочи пляжи протянутся на 41 км от всей протяженности береговой полосы курорта, будут благоустроены 188 пляжных территорий.

"С мая по сентябрь ждем в Сочи около 4,5 млн туристов. Подготовка города ведется комплексно, задействованы все профильные структуры. Особый контроль за содержанием городских пляжей. Их пользователи должны в полной мере обеспечить безопасность и комфорт для всех сочинцев и гостей города", – добавил Копайгородский.