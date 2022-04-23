Генсек ООН совершит визит на Украину 28 апреля

23 апр. 12:08

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля планирует посетить Украину.

"Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - говорится заявлении его офиса.

Также Гутерриш проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими на Украине, чтобы обсудить "расширение гуманитарной помощи населению" страны, отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что 26 апреля генсек ООН отправится с визитом в Москву, где проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и будет принят российским президентом Владимиром Путиным.