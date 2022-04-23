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Генсек ООН совершит визит на Украину 28 апреля

Генсек ООН совершит визит на Украину 28 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля планирует посетить Украину.

"Генеральный секретарь на следующей неделе посетит Украину. Он проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским 28 апреля", - говорится заявлении его офиса.

Также Гутерриш проведет встречу с сотрудниками всемирной организации, работающими на Украине, чтобы обсудить "расширение гуманитарной помощи населению" страны, отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что 26 апреля генсек ООН отправится с визитом в Москву, где проведет встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым и будет принят российским президентом Владимиром Путиным.

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