Свыше 8,8 тыс новых случаев коронавируса выявили в России

23 апр. 11:32

За минувшие сутки в России выявили 8 829 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 602, в Петербурге - 603, в Подмосковье - 407. В Краснодарском крае - 217, в Ставропольском крае - 1-5, в Крыму - 91, в Дагестане - 22, в Кабардино-Балкарии - 23, в Адыгее - 20, в Карачаево-Черкесии - 15, в Северной Осетии -11, в Чечне - 14, в Ингушетии - 10.

Общее число инфицированных в России достигло 18 128 691 человека.

Госпитализированы за сутки 2 682 человек. Выздоровели - 13 030 пациентов, за все время - 17 464 120.

Умер за сутки 171 человек, с начала пандемии - 374 734.