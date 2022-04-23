Панельные заседания состоялись в рамках V Съезда азербайджанцев мира в Шуше

23 апр. 11:18

V Съезд азербайджанцев мира, проходящий в Шуше, в пятницу продолжил работу панельными заседаниями на темы "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период, план действий/дорожная карта" и "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха", передает корреспондент "Вестника Кавказа".

На панельном заседании на тему "Задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период, план действий/дорожная карта", выступили помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии администрации президента Фарах Алиева, председатель Альянса азербайджанцев Германии, доктор медицинских наук Нуран Абдуллаев, председатель Союза предпринимателей Грузии Нариман Гурбанов, руководитель общества женщин "Сара Хатун" Симузар Балогланова и автор статей на внешнеполитическую тему турецкой газеты Star, журналист-исследователь Севиль Нуриева. Мероприятие прошло при модераторстве председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова.

Было отмечено, что целью Съезда является определение задач, направлений деятельности азербайджанской диаспоры в постконфликтных реалиях. До внимания было доведено, что с освобождением Карабаха после Отечественной войны в 2020 году изменились также задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой. Если до Второй Карабахской войны основной целью наших диаспорских организаций в зарубежных странах было донесение до всего мира информации об оккупации наших земель и агрессивной политике Армении, то сегодня главная цель – информирование международной общественности о проблемах, возникающих на наших освобожденных от оккупации территориях, разрушении азербайджанских городов и вандализме в отношении материально-культурного и религиозного наследия Азербайджана в период оккупации.

Выступающие подчеркивали, что сегодня перед азербайджанской диаспорой стоят большие задачи. Представители диаспоры должны теснее сплотиться на основе идеологии азербайджанства, повысить активность в социальных сетях, привлечь внимание мировой общественности к реальной ситуации в Карабахе, минной проблеме и судьбе около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне.

Сегодня Азербайджан представил мирную повестку дня в регионе. Новые вызовы должны представляться в новом стиле. Основные вопросы должны быть связаны с Родиной, ее судьбой и обеспечением территориальной целостности нашей страны, сохранением и развитием родного языка, истории и культуры.

Второе панельное заседание на тему "Вклад азербайджанской диаспоры в восстановление и реконструкцию Карабаха" состоялось при модераторстве заместителя председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшада Алиева. На заседании выступили специальный представитель президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), помощник Первого вице-президента Эмин Гусейнов, первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Эльнур Алиев, председатель Правления Фонда «Возрождение Карабаха» Рахман Гаджиев, член Попечительского совета фонда Yaşat, активный член азербайджанской диаспоры в Дании Масуд Ашина, учредитель Ассоциации азербайджанских сотрудников Всемирного банка и Фонда Бахтияр Керимов, заведующий кафедрой международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Ниязи Ниязов и член правления Азербайджанского центра по средне-западным штатам Америки, Координационного совета азербайджанцев Америки Эсмира Байрамова.

Отмечалось, что Азербайджан проводит на освобожденных от оккупации территориях невиданные по масштабу восстановительные и строительные работы. Эта деятельность, находящаяся в центре особого внимания победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, требует скоординированной и системной работы многочисленных государственных структур, местных и зарубежных компаний, действуют рабочие группы по тематическим вопросам, связанным с восстановительными работами. На основе скоординированной деятельности ответственных структур программа "Великое возвращение" служит осуществлению восстановительной и созидательной работы на священных землях Азербайджана, обеспечению достойной жизни их истинных хозяев.

Кроме того, было указано, что республика дала старт широкомасштабной созидательной концепции восстановления территорий. Сюда относятся, с одной стороны, регистрация и восстановление материально-культурного наследия, реализация инфраструктурных проектов, а с другой стороны , - разминирование и принятие мер безопасности. Минная проблема создает серьезные препятствия созидательной работе. Загрязнение территорий минами в результате армянской оккупации после завершения конфликта привело к гибели более 200 наших соотечественников.

Также на панельном заседании говорилось о деятельности Фонда "Возрождение Карабаха", была представлена информация об инвестициях государственного и частного секторов для поддержки проектов, а также приеме пожертвований. Было отмечено, что члены азербайджанской диаспоры должны проявлять активность в привлечении иностранных инвестиций, поддержке восстановительных работ.

Подчеркивалось, что в настоящее время Азербайджан реализует важные проекты по заселению в Карабахе, создает новейшие модели мировой практики урбанизации, осуществляет проекты "умный город" и "умное село".

Обратившись к прошедшему периоду, участники мероприятия отметили, что в проведенных до сих пор четырех съездах они участвовали как представители народа, потерпевшего поражение, а на Шушинский съезд впервые собрались как представители победоносного народа. Отметив, что царящий в Шуше высокий настрой должен повлиять и на диаспорские организации, участники подчеркнули необходимость проведения работы для доведения до мировой общественности информации о последствиях оккупации Арменией территорий Азербайджана, совершенных армянами преступлениях и актах вандализма, а также привлечения инвестиций на созидательные работы в поствоенный период.

Панельные заседания продолжились художественной частью.