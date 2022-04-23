Правительство РФ не поддержало законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

23 апр. 11:05

Кабмин РФ не поддержал внесенный в Госдуму парламентом Чеченской Республики законопроект о запрете распространения в СМИ сведений о национальной принадлежности и вероисповедании правонарушителей. Отрицательный отзыв правительства на законопроект размещен в думской электронной базе.

В документе говорится, что, согласно 51 статье закона о СМИ, в России установлен запрет "на использование права журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями". Кроме того действует закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которым запрещается распространение информации, направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды.

"Таким образом, существующие правовые нормы содержат достаточно положений, которые и без прямого запрета на указание национальности, вероисповедания и принадлежности к народам Российской Федерации позволяют обеспечить взвешенное и объективное распространение таких сведений с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей", - считают в правительстве.