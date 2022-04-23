Заболеваемость коронавирусом может вырасти в России после майских праздников

23 апр. 10:52

Подъем заболеваемости коронавирусом в России после майских праздников прогнозирует основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев, пишет ТАСС.

"Судя по тому, как новая волна коронавируса распространяется в других странах, можно предположить, что подъем заболеваемости в России придется на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты", - сообщил ученый.

Он добавил, что в настоящее время наибольший всплеск заболеваемости наблюдается в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии, где выявлены новые вариации "омикрона" - BA.4 и BA.5. "Пока ни один из этих штаммов официально не обнаружен в России. Однако надо понимать, что в нашей стране обнародование данных по секвенированию происходит с существенной задержкой примерно в месяц", - подчеркнул специалист.