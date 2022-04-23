Россия и Туркменистан отмечают 20-летие Договора о дружбе и сотрудничестве

23 апр. 10:20

Президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с 20-летием подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

"Договор 2002 года положил начало современному этапу межгосударственных связей России и Туркменистана. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и взаимодействия на многих направлениях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля в субботу.

Российский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее упрочение российско-туркменистанского стратегического партнерства. "Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - отмечается в телеграмме.

Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркменистана - благополучия и процветания.